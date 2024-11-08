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Туреччина отримала список тяжкохворих кримських політв’язнів

Туреччина отримала список тяжкохворих кримських політв’язнів

Українські представники наголосили, що росіяни не надають належну медичної допомоги ув’язненим / Фото: /t.me/dmytro_lubinetzs

Росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини з прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині. 

Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини у повідомленні у соціальних мережах. 

Під час свого виступу він розповів присутнім про пріоритетні напрямки роботи Офісу і зокрема про роботу над реалізацією пункту 4 Формули Миру. 

Під час спілкування із посадовцями, Ельвін Кадиров розповів про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, які чинить Росія. Зокрема – про порушення свободи слова та заборону мирних зібрань, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами. 

Він наголосив на тому, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України, а також не надають належну медичної допомоги ув’язненим, внаслідок чого в російських катівнях загинули вже двоє кримських політв’язнів. 

Ельвін Кадиров зауважив, що станом на сьогодні гостро потребують медичної допомоги понад 40 незаконно засуджених громадян України, більшість з яких – представники корінного кримськотатарського народу.

На завершення учасникам зустрічей представник надав списки тяжкохворих кримських політв’язнів, аби Турецька Республіка могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та у подальших діях щодо їхнього звільнення.

Нагадаємо, Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, який заборонено в Криму з 2016 року як "екстремістську організацію", Азіз і Асан Ахтемови - кримськотатарські активісти. Усіх трьох затримали силові структури окупаційної адміністрації у вересні 2021 року за сфабрикованими звинуваченнями. Восени того ж року Нарімана Джеляла і братів Ахтемових додатково звинуватили у злочинах, яких вони не скоювали.

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