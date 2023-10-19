Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню поміж Ізраїлем та ХАМАСом

Туреччина докладатиме зусиль для припинення вогню в палестино-ізраїльській війні, щоб забезпечити стабільність у регіоні.

Про це резидент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган написав у повідомленні соцмережі Х.

“Я засуджую тих, хто вчинив цей напад, який є злочином проти людства та геноцидом проти народу Гази. Туреччина продовжить докладати зусиль для встановлення спочатку гуманітарного припинення вогню, а потім - постійної стабільності”, - зауважив турецький лідер.

“З першого дня ми доклали інтенсивних зусиль для вирішення кризи, яка почалася 7 жовтня і може поширитися на весь наш регіон. Наразі ми мали телефонні розмови з 18 лідерами на рівні глав держав та урядів. У співпраці з владою Єгипту ми доставили в регіон три літаки з гуманітарною допомогою. Ми продовжуємо простягати руку допомоги пригнобленому народу Гази, який 17 років живе в умовах блокади”, - сказав Ердоган.

Він переконаний, що Рада Безпеки ООН, яка стала абсолютно неефективною, знову не виконала своїх обов’язків. До того ж він звинуватив країни Заходу за те, що ті, мовляв, підливають масло у вогонь конфлікту, а деякі ЗМІ поширюють упереджені та лицемірні публікації.

Нагадаємо, 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази. Палестинські джерела повідомляють, що під час ізраїльської атаки на Сектор Гази загинули десятки людей, які евакуювалися.

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