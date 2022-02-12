Туреччина про вторгнення РФ до України "наступного тижня": наші джерела це заперечують

Втім, країна, за необхідності, готова евакуювати своїх громадян.
У турецькому Міністерства закордонних справ заявили, що їхні джерела в Росії та Білорусі спростовують інформацію про повномасштабний напад на Україну найближчими днями.
Про це з посиланням на глава МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, пише Hürriyet.
У заяві, яку оприлюднили 12 лютого, країнам Заходу слід обережніше робити заяви щодо можливого вторгнення Росії. Мовляв, це може спричинити паніку в Україні.
"США звертають увагу на можливість масштабної війни за короткий час. Російські та білоруські джерела, з якими ми спілкувалися, це заперечують", - заявив Чавушоглу.
В Анкарі наголосили, що попередили своїх громадян щодо загрози ескалації. За словами турецького міністра, зараз в Україні проживає близько 25 тисяч громадян. У разі погіршення ситуації країна організує евакуацію. "Ми маємо бути готові, але ми не в паніці", – наголосив Чавушоглу.
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