Туреччина пропонує стати посередником між Україною та РФ: Ердоган кличе Путіна та Зеленського до Анкари та сам поїде до Києва

Туреччина пропонує стати посередником між Україною та РФ: Ердоган кличе Путіна та Зеленського до Анкари та сам поїде до Києва

Ердоган поїде до України на переговори із президентом Зеленським за кілька тижнів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

Про це повідомляє представник турецького президента Ібрагім Калін , пише Sabah.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розмовляв як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях. Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною. Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі... для зниження напруженості між Росією та Україною. І ми робимо це як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - сказав Ібрагім Калін.

Крім того, він уточнив, що Ердоган поїде до України, щоб провести там переговори з президентом Володимиром Зеленським за кілька тижнів, а також Анкара буде підтримувати зв’язок з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій.

"Тому ми всі повинні робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації", - уточнив Калін.

Представник Ердогана сказав, що напруженість між Росією та Україною наростає, і Туреччина стежить за цими подіями "з великою занепокоєністю, тому що тут багато чого поставлено на карту".

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"Але передусім дозвольте мені дуже чітко заявити, що ми не хочемо бачити жодних військових дій, протистояння чи війни в Україні чи між Росією та Україною", – сказав він.

Калін наголосив, що Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність, суверенітет України, а також закликає утримуватися від будь-яких військових дій.

Як повідомлялося, Ердоган вважає вторгнення Росії до України нереалістичним.

Нагадаємо, 18 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв, який 14 січня відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським, зателефонував Володимиру Путіну. Лідери держав обговорили, зокрема і ситуацію в Україні.

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