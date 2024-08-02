Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною: що це дасть

В українському уряді кажуть, що завершення ратифікації об’єднає усі чорноморські країни, за винятком РФ, у єдиний економічний простір.

Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Саму угоду було підписано ще в лютому 2022 року, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив її та додатки до неї 1 серпня.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

Як заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат після зустрічі з першою віце-прем’єркою України Юлією Свириденко, обсяг двосторонньої торгівлі держав 2023 року становив 7,3 млрд дол. Очікується, що зона вільної торгівлі збільшить обсяги до 10 млрд дол. за короткий період.

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Болат зазначив, що Туреччина і Україною продовжуватимуть зміцнювати співпрацю, а також збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

"Турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку ми спільно підписали у Стамбулі в січні цього року", – додав турецький міністр.

Свириденко також прокоментувала у Мережі ратифікацію угоди з Туреччиною.

"Ми завершили наш візит до Туреччини чудовою новиною: Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною, підписану ще на початку 2022 року. Ми прагнемо створити взаємовигідний сценарій торгівлі. Наше бачення полягає у створенні єдиної економічної зони, що охоплює всі прибережні країни Чорного моря, крім Росії, створюючи рівні умови для всіх. Ми обговорили посилення економічної співпраці та торгівлі", – йдеться в повідомленні віцепрем’єрки.

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Вона додала, що на порядку денному також було питання розширення співпраці між українським та турецьким бізнесом у межах угоди про вільну торгівлю, а також у контексті відновлення та інтеграції України до ЄС.

"Важливою темою була продовольча безпека та Формула миру президента України Володимира Зеленського, враховуючи значну роль Туреччини в цій сфері. Туреччина стала де-факто хабом для постачання українського зерна до інших країн через партнерство WFP", – написала Свириденко.

Серед інших ключових питань, які були обговорені, регіональна торгівля, безпека судноплавства та розмінування вод Чорного моря. Також сторони обговорили посилення контролю за дотриманням санкцій.

До слова, в липні в МЗС Туреччини запропонували створити "мирну платформу", щоб закінчити війну в Україні.

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