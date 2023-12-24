Туреччина розпочала повітряну операцію у Північному Іраку та Сирії

Міністерство національної оборони Туреччини зробило заяву щодо повітряних операцій у Північному Іраку та Сирії.

Про це йдеться на відповідному сайті відомства.

З метою усунення терористичних атак проти наших людей і сил безпеки з півночі Іраку та Сирії шляхом нейтралізації РПК та інших терористичних елементів і забезпечення безпеки наших кордонів; згідно з нашими правами на самооборону, які випливають зі статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, повітряні операції були здійснені проти терористичних цілей на півночі Іраку та Сирії о 22:00 23 грудня 2023 року", - йдеться у повідомлені.

Мовляв, повітряні операції використовувалися проти сепаратистів та терористів і відповідно були знищені загалом 29 цілей, включаючи печери, укриття, укриття, нафтові об’єкти та склади, які вважалися такими, що містять терористів високого рівня. Йдеться, зокрема, про об'єкти робітничої партії Курдистану (РПК), яку у Туреччині вважають терористичною.

"Багатьох терористів вдалося нейтралізувати, застосовуючи в проведених операціях максимальну кількість вітчизняних та вітчизняних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Влада переконує, що Збройні сили Туреччини продовжуватимуть боротися з тероризмом "із рішучістю заради виживання та безпеки нашої країни та нації, як і в минулому, доки не залишиться жодного терориста".

У Туреччині переконую, що під час операцій у Північному Іраку та Сирії були вжиті всі запобіжні заходи, щоб запобігти шкоді невинним цивільним особам, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу.

Нагадаємо, що раніше Туреччина відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

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