Туреччина стала посередником у переговорах про вивезення з Маріуполя поранених і тіл загиблих

Туреччина стала посередником у переговорах про вивезення з Маріуполя поранених і тіл загиблих

Наразі тривають домовленості про вивезення з міста поранених і загиблих – як цивільних, так і військових.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

Окремо вони звернули увагу на ситуацію в Маріуполі.

"Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ", – переконаний президент України.

За його словами, 1 квітня працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. Зокрема 3 тисячі 71 людину з Маріуполя.

Наразі тривають домовленості про вивезення з міста поранених і загиблих – як цивільних, так і військових.

"Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом зможу повідомити про деталі", – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах на різних напрямках.

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