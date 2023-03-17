Туреччина та Угорщина погодилися ратифікувати вступ Фінляндії до НАТО: Швеція за бортом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Слідом за ним відповідне рішення ухвалила й Угорщина.

Лдіер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня заявив, що країна таки ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Про це повідомляє Yle.

За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, тож схвалення її вступу до НАТО може бути винесене на голосування парламенту.

Однак щодо Швеції дискусії продовжаться. Ердоган додав, що попри все, Туреччина дотримується політики "відкритих дверей" Альянсу.

Пізніше стало відомо, що фракція правлячої партії Угорщини "Фідес" також окремо розглядатиме ратифікацію протоколів про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

"Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли проголосуємо одноголосно "за", – повідомив керівник фракції "Фідес" Мате Кочиш.

Він додав, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент ухвалить пізніше.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що його країна не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО. Однак офіційний Вашингтон переконував, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі.

Своєю чергою, президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція вже як повноправні члени НАТО братимуть участь у липневому саміті оборонного альянсу у Вільнюсі.

Читайте також: