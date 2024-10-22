Туреччина таємно припинила постачати Росії американські товари військового призначення — FT

Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення. Сталося це після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю.

Про це пише Financial Times.

За словами трьох джерел видання, безпосередньо обізнаних з цим питанням, протягом останніх тижнів Туреччина скоригувала свою митну систему таким чином, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження до Росії. Ці товари Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для війни РФ в Україні.

Один зі співрозмовників пояснив, що електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправляти партії так званих "товарів для поля бою" до Росії. Заблоковані для експорту й аналогічні товари з ЄС.

Про обмеження, які стосуються цивільних товарів, як-от мікросхем та систем дистанційного керування, які, як стверджують західні союзники, використовуються в озброєнні, не було оголошено публічно через "політичну делікатність" цього питання, стверджує одне з джерел.

Зазначається, що міністерство торгівлі Туреччини і Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна, не відповіли на запити про коментарі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган позиціонує себе як потенційний миротворець у війні в Україні, зберігаючи водночас теплі стосунки з Путіним. Однак останні таємні заборони на експорт військової продукції до Росії стали свідченням того, що Анкара відходить від ролі "рятівного кола від західних санкцій", яку вона взяла на себе на початку війни.

Заборонені товари входять до списку 50 "пріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Велика Британія, ЄС і Японія визначили як ключові для російського імпорту для своєї військової промисловості. Серед них – сучасна електроніка, яку регулярно знаходять у ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, наприклад, процесори й карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва озброєнь.

Окрім торговельних обмежень, турецькі банки раніше різко скоротили свою роботу з російськими контрагентами. Це сталося після того, як Вашингтон видав указ, що загрожує санкціями кредиторам, які обслуговують транзакції для військової машини Путіна.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що досягнення миру в Україні можливе винятково дипломатичними засобами. Водночас він підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

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