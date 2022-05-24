Туреччина висунула ультиматум для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина висунула ультиматум для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина вимагає від Фінляндії та Швеції письмові гарантії щодо непідтримки "терористів".

Анкара готова розпочати обговорення питання членства Фінляндії та Швеції в НАТО в обмін на їхню письмову угоду про припинення підтримки ними "тероризму".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, слова якого наводить газета Hurriyet.

Чавушоглу повідомив, що 25 травня відбудеться зустріч представників Туреччини, Фінляндії та Швеції. Він додав, що її можна провести за участю генсека НАТО Єнса Столтенберга. Така пропозиція, за його словами, надійшла, мовляв, від генсека.

Туреччина також вимагає від Фінляндії та Швеції відмінити санкції на постачання продуктів оборонної промисловості.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган вже заявляв, що Анкара не може підтримати членство Фінляндії та Швеції в Альянсі через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких турецька влада називає "терористами".

Слід зазначити, що схвалення Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО є обов’язковою умовою, адже Альянс ухвалює рішення консенсусом. Тому кожна з 30 країн-членів має право накласти вето на заявку про членство.

Нагадаємо, Туреччина виступає проти членства обох скандинавських країн в Альянсі.

Однак президент США Джо Байден заявив, що попри позицію Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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