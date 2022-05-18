Туреччина висунула вимоги в обмін на згоду Швеції та Фінляндії вступити до НАТО - Bloomberg

Туреччина висунула вимоги в обмін на згоду Швеції та Фінляндії вступити до НАТО - Bloomberg

Влада Туреччини не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії до НАТО за певних умов.

В обмін на свою згоду на членство цих країн в НАТО Анкара вимагає, зокрема, скасування європейськими країнами обмежень на експорт зброї, а також скасування санкцій США за придбані російські системи С-400.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких офіційних осіб.

За їхніми словами, Анкара наполягає на тому, що Швеція та Фінляндія мають "визнати занепокоєння, пов'язані з курдськими воєнізованими утвореннями, і тими, що в Туреччині, і тими, що в Сирії та Іраку". Вони зазначають, що, крім визнання "Робітничої партії Курдистану" терористичною, необхідно зробити те саме й з усіма пов'язаними з нею організаціями.

Також Туреччина вимагає, щоб Швеція та Фінляндія разом із низкою інших європейських країн скасували обмеження на експорт зброї, які вони запровадили проти Туреччини після її вторгнення до Сирії в 2019 році, щоб відтіснити від кордону курдські "Загони народної самооборони" .

Також Туреччина хоче, аби її повернули до програми з виробництва американських винищувачів F-35, з якої її вилучили після придбання російських систем С-400.

Тобто Анкара наполягає, щоб США зняли санкції через придбані Туреччиною С-400.

Анонімні турецькі співрозмовники видання запевняють, що позиція Анкари щодо членства Швеції та Фінляндії в НАТО "не пов'язана зі зв'язками Туреччини та Росії чи дружбою президента Ердогана з російським президентом Путіним".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. Ердогану не подобається, що ці країни "відмовляються екстрадувати терористів" та запроваджували санкції проти Анкари.

Водночас адміністрація США переконана, що попри заяви Туреччини про небажання підтримати приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО консенсус у цьому питанні буде знайдено.

Раніше в Європарламенті пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО у разі блокування вступу Фінляндії та Швеції. В НАТО вважають, що немає жодної зрозумілої причини, аби відкладати чи блокувати процес вступу до Північноатлантичного альянсу.