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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Туреччина готова відновити переговори між Україною та Росією: Ердоган звернувся до Трампа

Туреччина готова долучитися до зусиль із відновлення переговорного процесу між Україною та Росією задля припинення війни.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність Анкари допомогти відновити дипломатичні контакти між Україною та Росією, щоб сприяти завершенню війни.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера в соціальній мережі X.

З відповідною заявою Ердоган виступив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Ердоган підкреслив, що Туреччина готова зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією задля припинення війни», — йдеться в повідомленні канцелярії.

Окрім перспектив відновлення переговорів, лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Сполученими Штатами, а також актуальні регіональні й міжнародні питання.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися за умови повного збереження українського суверенітету та кордонів.

Ми раніше інформували, що у Кремлі поставили під сумнів швидке проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа і Зеленського.

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