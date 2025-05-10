Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у ході онлайн-зустрічі з лідерами країн «Коаліції охочих», які зібралися у Києві в суботу, 10 травня, заявив, що Анкара готова взяти на себе обов’язок контролювати дотримання можливого перемир’я між Україною та Росією.

Про це пише Reuters із посиланням на слова анонімного джерела в МЗС Туреччини.

Лідери Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, які утворили так звану «Коаліцію охочих», зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Туреччина приєдналася до зустрічі в онлайн-форматі в особі очільника МЗС країни. Під час виступу перед лідерами п’яти країн, Фідан наголосив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України, повідомило джерело.

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Видання зазначає, що Туреччина намагається «підтримувати теплі відносини» як з Києвом, так і з Москвою. З одного боку Анкара надає військову допомогу Україні, а з іншого виступає проти санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, Україна погодилася на прямі переговори із Росією. При цьому Київ та європейські партнери висунули єдину умову — повне припинення вогню на 30 днів.