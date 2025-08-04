Туреччина готує переговори за участі Зеленського, Трампа і Путіна – але є одна перешкода

Прапор Туреччини / © pixabay.com

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Україна заявляє, що з усіх можливих країн-посередників саме Туреччина найкраще підходить для організації переговорів за участі лідерів України, США, Росії та Туреччини.

Про це заявив посол України в Анкарі Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган активно просуває ідею проведення зустрічі на найвищому рівні, зокрема через прямі телефонні перемовини з усіма сторонами. Водночас ключовим бар’єром залишається небажання Росії погодитися на такий формат.

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“Наш президент готовий до такої зустрічі давно. Президент США також демонстрував відкритість. Але Росія не хоче. Вона наполягає, що спершу мають працювати експертні групи, і лише якщо побачить для себе вигідну перспективу, тоді говоритиме про перемир’я”, — зазначив Джелял.

Україна ж, за його словами, пропонує іншу логіку: спочатку оголошення перемир’я, потім робота переговорних груп, а зустріч лідерів — як спосіб одразу окреслити рамки домовленостей і не дозволити Росії затягувати процес.

Особливо важливим Джелял вважає той факт, що Туреччина здатна гарантувати Путіну фізичну безпеку на переговорах — на відміну від країн, які зобов’язані виконати ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

“Серед усіх можливих країн-посередників Туреччина, на мій погляд, підходить найкраще”, — підкреслив дипломат.

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Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган натякнув на близьке завершення війни в Україні. Туреччина має намір знову зіграти ключову роль у врегулюванні війни між Україною та Росією.