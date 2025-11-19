Туреччина хоче перезапустити Стамбульський процес щодо України — заява Ердогана

Анкара готова повернути Стамбульський формат і долучитися до відбудови України — Ердоган / © Associated Press

Реклама

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара виступає за відновлення Стамбульського формату перемовин щодо України, причому у «більш широкому та змістовному форматі».

Про це Ердоган повідомив під час виступу на спільній пресконференції.

За його словами, Туреччина й надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та готова допомагати у пошуку рішень, які можуть наблизити завершення війни.

Реклама

«Туреччина завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні», — наголосив Ердоган.

Він також додав, що Анкара готова долучитися до післявоєнного відновлення України. Турецький лідер підкреслив: відновлення Стамбульського процесу у ширшій формі могло б стати одним із інструментів для просування дипломатичних ініціатив.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на тлі активізації дипломатичних зусиль український лідер Володимир Зеленський прилетів до Туреччини, щоб обговорити «справедливий мир».

Тим часом президент США Трамп відправив високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин. До складу делегації увійшли секретар армії США Ден Дрісколл та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж.