Туреччина пропонує новий раунд переговорів між Україною та Росією — ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час дводенного візиту до Москви висловить готовність Анкари стати посередником у новому раунді переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Фідан уже провів годинну зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Також очікуються переговори з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і новопризначеним міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим.

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За даними видання, Анкара має намір підтвердити свою позицію на підтримку “справедливого й тривалого миру” та запропонувати свої послуги як нейтрального посередника.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув до Москви з офіційним дводенним візитом, під час якого провів низку важливих зустрічей, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою для розмови була війна в Україні — обговорювали можливі шляхи її припинення.