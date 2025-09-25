- Дата публікації
Туреччина в ООН зробила тверду заяву про Крим
Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер зробив заяву про Крим і територіальну цілісність України.
Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер підтримав територіальну цілісність України й заявив, що Анкара ніколи не визнавала окупації Криму країною-агресором Росією.
Про це 24 вересня повідомило інформаційне агентство qha.
Свою заяву Гюлер зробив під час саміту Кримської платформи, який відбувся у межах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Очільник турецького оборонного відомства звернув увагу на територіальну цілісність України й окупацію росіянами Криму.
Він підкреслив, що для Туреччини мирне врегулювання кримського питання не може бути відокремленим від прагнення до справедливого й міцного миру в Україні. За його словами, для Туреччини права кримських татар є не лише питанням зовнішньої політики, а й історичним і моральним обов’язком. Міністр запевнив, що Анкара й надалі працюватиме над захистом прав, свобод і гідності кримськотатарського народу.
«Туреччина продовжить свої зусилля в цьому напрямі. Зрештою, ми підтверджуємо відданість Туреччини Кримській платформі й сподіваємося просувати не лише кримську справу, а й інтереси незалежної, успішної й суверенної України», — резюмував він, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що окупований Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.