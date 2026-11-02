Туреччині невигідні поступки України Росії: експерт пояснив інтерес Анкари

Прапор Туреччини / © Associated Press

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Легітимізація російської окупації українських територій не відповідала б інтересам Туреччини. Для Анкари стабільність і територіальна цілісність України мають стратегічне значення.

Таку думку в ефірі CNN Türk висловив викладач Університету Газі в Анкарі, голова Фонду політичних і стратегічних досліджень Туреччини Сінан Деміртюрк.

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За його оцінкою, наслідки війни позначатимуться на політиці Туреччини як у Чорноморському регіоні, так і щодо тюркського світу. Історія відносин із Росією також змушує Анкару враховувати ризики російської присутності в Україні та окупації Криму.

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Деміртюрк вважає, що досягнення Москвою бажаного результату, зокрема визнання окупованих територій російськими або зміна українського президента, суперечило б інтересам Туреччини.

Водночас науковець оцінює перспективи результативних мирних переговорів найближчим часом стримано. На його думку, вони малоймовірні в короткостроковій перспективі, але можливі в середньостроковій.

Підтримуючи контакти зі США та Росією, Анкара, за словами експерта, водночас демонструє, що залишається партнером України.

Нагадаємо, що раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині: що відповів Ердоган

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