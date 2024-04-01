Турецька опозиція перемогла партію Ердогана на ключових місцевих виборах

Турки завдали президенту Таїпу Ердогану та його партії найбільшого удару на виборах у неділю на загальнонаціональних місцевих виборах, які відновили опозицію як політичну силу та зміцнили мера Стамбула Екрема Імамоглу як головного суперника президента.

Про це пише Reuters.

Після підрахунку більшості голосів Імамоглу лідирував з перевагою в 10% у боротьбі за посаду мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини, тоді як його Республіканська народна партія зберегла Анкару та отримала 15 інших місць у мерах міст по всій країні.

Це стало найгіршою поразкою для Ердогана та його Партії справедливості та розвитку за понад два десятиліття їхнього перебування при владі та може сигналізувати про зміну розділеного політичного ландшафту країни. Ердоган назвав це «поворотним моментом» у зверненні.

За словами аналітиків, він та його політична сила досягли гірших результатів, ніж передбачали опитування громадської думки, через різке зростання інфляції, незадоволених ісламістських виборців і, у Стамбулі, привабливість Імамоглу.

«Ті, хто не розуміє послання нації, зрештою програють», — сказав 53-річний Імамоглу тисячам радісних прихильників пізно ввечері в неділю, деякі з них скандували, щоб Ердоган пішов у відставку.

«Сьогодні ввечері 16 мільйонів громадян Стамбула надіслали повідомлення і нашим суперникам, і президенту», — сказав колишній бізнесмен, який прийшов у політику в 2008 році і зараз широко рекламується як ймовірний претендент на пост президента.

Ердоган, який у 1990-х роках також був мером свого рідного міста Стамбула, напередодні муніципальних виборів проводив активну передвиборчу кампанію, яку аналітики описували як показник як його підтримки, так і стійкості опозиції.

Звертаючись до натовпу, який зібрався в штаб-квартирі політичної партії, Ердоган сказав, що його альянс «втратив висоту» по всій країні і вживе заходів, щоб відповісти на повідомлення виборців.

«Якщо ми зробили помилку, ми її виправимо» в наступні роки, сказав він. «Якщо нам чогось не вистачає, ми це добудуємо».

В інших місцях Анкари ще тисячі прихильників раніше розмахували турецькими та партійними прапорами під час виступу переобраного мера CHP Мансура Яваса, який розгромив свого суперника від Партії справедливості та порядку, що стало ще одним розчаруванням для Ердогана.

Відповідно до 92,92% виборчих скриньок, відкритих у Стамбулі, найбільшому місті Європи та економному двигуні країни, Імамоглу отримав 50,92% підтримки в порівнянні з 40,05% кандидата від ПСР Мурата Курума, колишнього міністра національного уряду Ердогана.

Часткові офіційні результати, оприлюднені державним агентством Anadolu, показали, що ПСР та її головний союзник відмовилися від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах, включаючи великі міста Бурса та Баликесір на промислово розвиненому північному заході, що, можливо, відображає навантаження на працівників.

Результати показали, що політична сила нинішнього президента набрала в загальнонаціональному масштабі майже 1% голосів, вперше за 35 років.

Мерт Арсланалп, доцент політології стамбульського Університету Богазічі, сказав, що це була «найсерйозніша поразка Ердогана на виборах» з моменту приходу до національної влади в 2002 році.

Додамо, що раніше Ердоган заявив, що збирається йти з політики.

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Під час зустрічі з Реджеп Ердоган запропонував запросити Росію на мирний саміт. Втім, український лідер заявив, що не бачить причин запрошувати представників країни-агресорки.

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