Турецькі війська можуть стати частиною миротворчого контингенту в Україні: в Анкарі назвали умову

У Туреччині не виключають своєї участі у миротворчій місії, якщо її буде створено за умовами добровільної мирної угоди обох сторін конфлікту.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час вечері із представниками преси у середу, 19 березня, повідомив, що в уряді активно обговорюють участь країни у миротворчому процесі для врегулювання війни між Україною та Росією. При цьому не виключено, що турецькі війська стануть частиною миротворчого контингенту, якщо сторони домовляться про його створення.

Про це пише Anadolu.

За словами міністра, на порядку денному в Анкарі було два питання щодо російсько-української війни – мирна угода та угода про припинення вогню.

"Зустріч Трампа і Путіна не дала повного результату з питання припинення вогню. Було представлено деякі кроки для початку та просування процесу. Було висунуто такі ідеї, як заборона атак на об'єкти енергосистеми, забезпечення безпеки навігації суден та обмін полоненими. Вони були прийняті. Робота над повним припиненням вогню продовжується", – зазначив Фідан.

Він додав, що Туреччина та особисто президент Ердоган, хотіли б зробити свій внесок у мирну угоду, яка влаштує і Україну, і Росію.

"Для нас важлива угода, з якою згодні обидві сторони. Ми готові зробити свій внесок у цьому відношенні. Але більшість обговорень зараз стосуються лише гарантій безпеки. Теоретично, якщо сторони домовляться про створення миротворчих сил на пізнішому етапі, ми можемо зробити свій внесок. Але ми підкреслюємо цей момент: бути частиною примусової ініціативи однієї із сторін та бути частиною узгодженого рішення – це різні речі. Ми виступаємо за другий варіант", – наголосив Хакан Фідан.

Нагадаємо, в Анкарі вважають ключовою перепоною на шляху до встановлення миру в Україні "втрату довіри" між двома сторонами — Києвом та Москвою. При цьому Туреччина готова надати майданчик для мирних переговорів.

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