Туск анонсував спільну з Україною роботу щодо російських дронів: подробиці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про домовленість його держави про зустріч із представниками України та анонсував співпрацю Варшави з Києвом для максимальної оборони від російських дронів.

Про це Туск сказав після засідання Ради національної безпеки Польщі, інформує Onet.pl.

«Всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі. Я чув це від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів», — сказав польський прем’єр.

Реклама

«Ми також співпрацюватимемо з Україною у створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч у найближчі години для обговорення та обміну досвідом», — розповів Туск.

Він уточнив, що у разі Франції, йдеться про винищувачі Rafale, а Нідерланди говорять про батареї систем Patriot. Підтвердилася інформація з Великої Британії про її плани щодо співпраці з Францією у питанні додаткової ППО для Польщі.

«Ми будемо готові з найсучаснішими антидронними технологіями і не будемо економити. Ми приймаємо як важливі рекомендації наших військових. Я можу запевнити вас, що Польща намагатиметься витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози. Звичайно, гроші не будуть перешкодою«, — висловився прем’єр-міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував європейським країнам створити спільний протиповітряний щит від російських дронів, назвавши це елементом політики ЄС. Україна готова поділитися досвідом і розширити виробництва, оскільки вважає себе лідером у технологіях дронів-перехоплювачів.

Реклама

Після атаки російських дронів на Польщу в НАТО усвідомили необхідність підвищити навички боротьби з безпілотниками. За даними агентства Reuters, польські військові можуть поїхати до України для навчання.