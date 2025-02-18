Туск анонсував важливі події "найближчими тижнями і місяцями"

Саміт європейських лідерів в Парижі - це лише "прелюдія до того, що станеться найближчими тижнями і місяцями".

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24.

"Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав очільнику польського уряду.

За словами Туска, йому "було приємно чути", що в інтересах країн Європи терміново та інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників.

"Це стосується і можливих майбутніх переговорів про припинення війни", – додав він.

Туск наголосив, що "у нас немає 100-відсоткових гарантій або впевненості щодо того, як будуть проходити переговори і як закінчиться конфлікт в Україні".

"В одному є 100-відсоткова впевненість – Європейський Союз і союзники, такі як Британія і Норвегія, зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо ми зможемо ефективно захищатися від загроз як Європа. На даний момент це не так", – резюмував він.

Нагадаємо, видання The New York Times оцінило, які наслідки може мати угода президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Україні.

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