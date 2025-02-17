Туск дав остаточну відповідь, чи відправить Польща своїх солдатів до України

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про готовність відправити миротворчі війська до України. Втім, попри цей заклик, польські солдати в Україні не з'являться.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

"Питання вирішено. Польща підтримуватиме Україну так, як вона це робила досі: організаційно, відповідно до наших фінансових можливостей, з погляду гуманітарної та військової допомоги. Ми не плануємо відправляти польських солдатів до України. Можливо, інші країни захочуть надати такі гарантії в майбутньому", — заявив Туск.

З його слів, зараз не на часі думати про створення альтернативи трансатлантичному військовому альянсу НАТО. Окрім того, Туск наголосив, мовляв, країни, які пропонують гарантії безпеки Україні, повинні бути впевнені, що зможуть їх дотриматися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вселив надію заявою про військовий контингент. З його слів, Україна дуже сильно просунулася щодо цього питання, попри той факт, що досі є чимало скептиків.

Читайте також:

Стармер уперше це сказав! Британія готова відправити війська до України!