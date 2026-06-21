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- Політика
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Туск дав суворе попередження через розгортання конфлікту України та Польщі
Туск попередив, чим загрожує взаємне політичне протистояння між Україною та Польщею та хто отримає геополітичні збитки.
Вплутування польських і українських політиків у конфлікт стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.
«Втягування у конфлікт між політиками в Польщі та Україні — це стратегічна помилка, на якій обидві сторони втратять: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин», — сказав Туск.
Він додав, що у розмовах із європейськими партнерами намагається «мінімізувати втрати та знижувати напругу, але це не легке завдання».
Новий скандал між Польщею та Україною: останні новини
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».
У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».
Повну хроніку гучного скандалу, реакцію Києва та Варшави читайте у цій статті.