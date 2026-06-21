Туск дав суворе попередження через розгортання конфлікту України та Польщі

Дональд Туск / © Associated Press

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Вплутування польських і українських політиків у конфлікт стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

«Втягування у конфлікт між політиками в Польщі та Україні — це стратегічна помилка, на якій обидві сторони втратять: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин», — сказав Туск.

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Він додав, що у розмовах із європейськими партнерами намагається «мінімізувати втрати та знижувати напругу, але це не легке завдання».

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Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

Повну хроніку гучного скандалу, реакцію Києва та Варшави читайте у цій статті.

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