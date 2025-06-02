Туск готує звернення після перемоги на виборах Навроцького - ЗМІ

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск увечері 2 червня виступить зі спеціальним телевізійним зверненням після виборів президента, на яких переміг кандидат від опозиції Кароль Навроцький.

Про це повідомляє видання Onet.

За інформацією медіа, телезвернення Туска заплановане на 21:00 за Києвом.

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Зазначається, що зазвичай активний у соцмережі X Дональд Туск досі ніяк не відреагував на оголошені результати виборів президента. Прем’єр також не виступав після оголошення результатів голосування 1 червня.

Деякі журналісти повідомляють, що після оголошення результатів Туск швидко залишив штаб кандидата-ліберала в президенти, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Окрім того, у владному таборі Польщі очікують, що Дональд Туск внесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду після перемоги підтримуваного опозицією Навроцького. Очікується, що очільник уряду може піти на такий крок до кінця цього тижня.

"Можна забути про зміни в прокуратурі, судовій системі, про головні обіцянки, які ми давали перед виборами 2023 року. Не буде призначень послів. Кожна зміна на ключовій посаді в армії повинна буде узгоджуватися з Навроцьким. Ми можемо очікувати опору навіть у несуттєвих питаннях", – розповів політик з владного табору.

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Нагадаємо, напередодні у Польщі відбувся другий Тур виборів. Переміг кандидат правоконсервативної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів, а Рафал Тшасковський – 49,11%.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу опозиційного кандидата. Він наголосив, що чекає на "незмінно плідну співпрацю” з Польщею і особисто з новим президентом країни.

Що відомого про нового президента сусідньої Польщі та що він заявляв про Україну, читайте у нашому матеріалі.

Дата публікації 15:00, 02.06.25 Кількість переглядів 22 Припинення вогню! Зустріч Зеленського з Путіним! Делегація України і Росії домовлятимуться про це