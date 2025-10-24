Туск: якщо Китай відвернеться від Росії, то це де-факто може стати поворотним моментом у війні

Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Китай припинив купівлю нафти з Росії — це може стати «неймовірно масштабним поворотом» у війні Росії проти України.

Про це пише Укрінформ.

За словами Туска, якщо справді китайські компанії вирішили не купувати російську нафту через страх американських санкцій — це буде переломним моментом.

Він підкреслив: «Якщо Китай зараз відвернеться від Росії, то це де-факто може стати поворотним моментом у всій війні».

Раніше Міністерство фінансів США оголосило санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – Роснефть та ЛУКОЙЛ. При цьому в США закликали Росію негайно припинити вогонь в Україні.

Згідно з даними агентства Reuters, після цих санкцій китайські нафтогазові компанії призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем.

Якщо Китай реально ухвалив рішення відмовитись від закупівлі російської нафти, це може суттєво змінити геополітичний і енергетичний ландшафт — зокрема, знизити дохідність РФ від енергоресурсів і посилити позицію України на фоні війни.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки найближчим часом планували активно просунути питання запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

До того ж країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Також повідомлялося, що європейські країни спільно з Україною готують пропозицію для закінчення війни Росії проти України, яка складається з 12 пунктів.