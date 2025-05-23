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Туск назвав "держзрадою" заяви кандидата в президенти Польщі: деталі
Очільник польського уряду обурився обіцянкою кандидата в президенти не пустити Україну до НАТО.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав державною зрадою обіцянку кандидата в президенти Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО.
Про це очільник польського уряду сказав в ефірі TVN24.
На думку Туска, "це один з найгучніших скандалів” виборчої кампанії. Прем’єр наголошує, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі".
"Як ви пам’ятаєте, було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським та мною, коли я був прем’єр-міністром. Це був радше конфлікт та політичне протистояння. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", - сказав Туск.
За його словами, "останнє, що Польща повинна робити, це реалізовувати чи підтримувати вимоги Путіна".
"Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути для цього кращого терміна, ніж державна зрада", - заявив польський прем’єр.
Заява Навроцького
У Польщі відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру пройшли кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський та кандидат-опозиціонер від "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Останній підписав декларацію з лідером антиукраїнської “Конфедерації” Славоміром Менценом в обмін на його підтримку перед другим туром.
Одна з вимог Менцена - недопущення України до НАТО. Навроцький заявив, що не підпише ратифікацію членства сусідньої країни до Альянсу. Мовляв, втягне НАТО у війну з Російською Федерацією.
Також опозиційний кандидат зобов'язався не відправляти війська до України. Натомість він заявив, що відправить “польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися”.