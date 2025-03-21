Туск назвав умову, за якої мир в Україні не настане швидше

Велика кількість зустрічей різного формату щодо України поки не призвели до прогресу. Мир не настане швидше, якщо якщо буде 56 самітів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє TVP Info.

"Як відомо, цих зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок, присвячених українському питанню, справді дуже багато. Хтось скаже, що занадто багато. І складається враження, що кількість зустрічей не призводить до прогресу. Це моє загальне зауваження, щоб ми не збожеволіли, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, то мир настане швидше", - наголосив Туск.

Очільник польського уряду каже, що Варшава буде представлена на саміті щодо України в Парижі наступного тижня. Також напередодні зустрічі у нього запланована розмова тет-а-тет з президентом Франції Емманюелем Макроном. Туск не повідомив, чи поїде до Парижа особисто.

Також польський прем'єр наголосив, що не хоче знецінювати зусилля президента Емманюеля Макрона, оскільки вони, за його словами, є дійсно корисними.

Як повідомлялося, очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський скептично оцінив розмову президента США Дональда Трампа та "фюрера" РФ Володимира Путіна.

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