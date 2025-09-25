Туск неочікувано прокоментував заяву Трампа про повернення територій України

Дональд Туск і Дональд Трамп. / © Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна має шанси повернути свої окуповані території.

Про це він написав у соцмережі X.

З його слів, багато хто надміру позитивно сприйняли заяву Трампа та не побачив правди.

“Президент Трамп заявив, що Україна може, за підтримки Європейського Союзу, повернути всю свою територію. Цей дивовижний оптимізм приховує обіцянку зменшення участі США та перекладання відповідальності за припинення війни на Європу. Правда краща за ілюзію”, - наголосив він.

Нагадаємо, Трамп висловив переконання, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. За його словами, для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО. Він також наголосив, що Росія безцільно веде війну вже понад півтора року, хоча «реальна військова сила могла б виграти її за менше ніж тиждень».

Після цієї заяви український президент Володимир Зеленський наголосив, мовляв, Трамп розуміє, що Україна не може «обмінятися територіями» з Росією. Саме тому, вважає він, позиція очільника Білого дому змінилася.