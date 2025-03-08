Туск оцінив "глибоке коригування" політики Трампа щодо РФ і сказав, чи вплине це на Польщу

Польща не змінює свою думку про фундаментальну необхідність якнайтісніших зв'язків зі США і НАТО.

Сполучені Штати Америки коригують свою політику щодо війни Росії проти України. Втім, не можна "ображатися на реальність".

Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск під час виступу у Сеймі, повідомляє Onet.

Він наголосив, що зараз відбувається "глибоке коригування" політики Білого дому в контексті російсько-української війни. Однак Вашингтон має на це право.

"Ми не можемо ображатися на реальність. США мають право формувати свої стратегії, але кожна країна, в тому числі Польща, має право і обов'язок точно оцінити, що є в інтересах нашої безпеки, а що може становити проблему", – сказав Туск.

Своєю чергою, Польща не змінює свою думку про фундаментальну необхідність якнайтісніших зв'язків зі США і НАТО. Ба більше - незалежність і суверенітет України – в інтересах Варшави, а тому підтримка Києва повинна бути "частиною польського консенсусу".

"Ніщо не змінить нашого підходу і ніщо не повинно підірвати надію на те, що трансатлантичні відносини є непорушними, але ми не можемо покладатися лише на надію", –- заявив очілник уряду Польщі.

Нагадаємо, тим часом в Кремлі знову накинулися на лідерів ЄС.Речник кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков заявив, нібито конфронтаційна риторика звучить і в Брюсселі, і в європейських столицях.

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