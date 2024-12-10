Туск озвучив, коли почнуться мирні переговори щодо війни в Україні

Прем'єр заявив, що Польща активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати у ЄС.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими.

Про це Туск сказав 10 грудня, коли окреслив низку запланованих зустрічей, оскільки Варшава прагне відіграти провідну роль у припиненні війни, інформує Reuters.

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати у Євросоюзі.

Також читайте У Зеленського готують зустріч групи країн: говоритимуть про завершення війни

"У мене буде низка розмов, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном", – сказав Туск на засіданні уряду.

"Як ви можете собі уявити, наша делегація відповідатиме, серед іншого, за те, який вигляд матиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча ще є знак запитання, початися взимку цього року", – висловився очільник польського уряду.

Він також повідомив, що 12 грудня Варшаву відвідає президент Франції Еммануель Макрон, щоб повідомити про переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, що відбулися минулими вихідними у Парижі.

Туск сказав, що постійно контактує зі скандинавськими та балтійськими союзниками Польщі, і що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Варшаву першими днями головування Польщі в ЄС.

"Я дуже хочу, щоб Польща була тією країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку та захистити польські інтереси", – акцентував Туск.

До слова, напередодні Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти мир, і президент Росії Володимир Путін "повинен думати, що настав час для цього, тому що він програв".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.