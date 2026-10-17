Туск озвучив тривожний прогноз щодо війни: коли може загостритися ситуація

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для майбутнього не лише України, а й усієї Європи. Ба більше — ескалації можлива вже до Різдва.

Про це він заявив після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Polsat News.

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«Я не покладаюся на „свої прогнози“ чи інтуїцію. Для мене важливі знання і конкретні повідомлення про те, що робити і як діяти — від наших, українських та союзних розвідувальних служб. Усе це зводиться до одного чіткого повідомлення: до Різдвяного вечора можна очікувати певної ескалації», — висловився міністр.

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Туск зауважив, що цілком ймовірно, що зима буде дуже складною, — «особливо коли йдеться про кордони, залізничні колії — все, що може бути використано для транспортування з українського боку, зокрема газ, нафту і продукти харчування».

За словами Туска, побоювання щодо подальшого розвитку подій підтверджують заяви та інформація, якими ділилися учасники Європейської ради. Саме тому важливою, додав він, є підтримка України, зокрема напередодні зими.

«Якщо Україна впаде, у нас усіх будуть дуже й дуже серйозні проблеми», — наголосив польський прем’єр.

Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на співрозмовників пише про те, що в ЄС б’ють на сполох і готують запасний план для України. Особливо після того, як американський президент Дональд Трамп тисне на Україну, створюючи вигідні умови для Росії. Додаткове занепокоєння викликали проблеми з доступом української армії до системи Starlink та її військової версії Starshield. Для лідерів ЄС це стало черговим сигналом, що відносини між Києвом і Білим домом можуть погіршитися ще більше.

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