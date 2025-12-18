Туск планує зустрітися із Зеленським у Варшаві — ЗМІ

Туск і Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським 19 грудня у Варшаві.

Про це на пресконференції повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка, передає Укрінформ.

За словами Шлапки, зустріч може відбутися після завершення засідання Європейської ради у Брюсселі, яке триватиме у четвер і п’ятницю. Якщо переговори Євроради не затягнуться, візит українського президента до Польщі буде реалізовано.

«Я знаю, що президент Зеленський дуже хоче зустрітися з прем’єр-міністром Туском у Польщі в п’ятницю. Ми, звичайно, організуємо таку зустріч», — зазначив речник польського уряду.

Він також нагадав, що Дональд Туск і Володимир Зеленський вже мали розмову в понеділок у Берліні, під час якої, зокрема, обговорювали майбутній візит глави Української держави до Польщі.

Про заплановану зустріч із Зеленським у Варшаві поінформували і маршалки Сейму та Сенату Польщі — Влодзімєж Чажастий і Малгожата Кідава-Блонська. За словами Чажастого, президент України має прибути до Сейму близько 13:00. У зустрічі також візьмуть участь віцемаршалок Сейму Моніка Веліховська та голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль.

Маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська уточнила, що переговори з Володимиром Зеленським будуть присвячені питанням подальшої підтримки України.

