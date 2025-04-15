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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Туск заявив, що Польща прагне заробляти на Україні

Туск підкреслив, що Польща не бажає бути лише символом солідарності, тоді як інші країни отримуватимуть прибутки, пов’язані з відбудовою України.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Туск

Прем’єр-міністр Дональд Туск / © Associated Press

Польща підтримує відновлення України, але не має наміру залишатися осторонь від економічної вигоди цього процесу.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час виступу на Форумі нових технологій у Варшаві.

Туск підкреслив, що Польща не бажає бути лише символом солідарності, тоді як інші країни отримуватимуть прибутки, пов’язані з відбудовою України.

«Не буде так, що Польща буде солідарна, а інші зароблятимуть на відновленні України», — заявив він.

За словами польського прем’єра, Польща активно захищатиме свої економічні інтереси й інтереси національного бізнесу.

«Ми будемо солідарні, і ми будемо на цьому заробляти, і ми будемо жорстко відстоювати польські інтереси та інтереси польських фірм», — додав він.

Туск також зазначив, що після завершення війни до процесу відбудови України долучиться весь світ, однак Польща має намір бути серед тих, хто не лише допомагає, а й отримує з цього реальну вигоду.

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Польща готується збільшити армію і кожен чоловік має бути готовим до війни.

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