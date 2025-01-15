Туск пообіцяв Зеленському прискорити процес вступу України до ЄС

Польща працюватиме разом з Україною над прискоренням євроінтеграції.
Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському сприяти пришвидшенню вступу України до ЄС.
Про це він розповів під час пресконференції.
"Ми говорили про цей шлях до Європейського Союзу. Є дві речі, які я хотів би чітко відзначити. Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо разом з Україною і нашими європейськими партнерами, до того ж беззастережно, щоб максимально прискорити процес вступу до ЄС", - заявив Туск.
Нагадаємо, 15 січня президент України відправився до Польщі. Представник польського уряду повідомляв, що одним із ключових питань візиту Зеленського до Польщі є обговорення прогресу щодо Волинської трагедії, зокрема питання ексгумацій.
Також ми писали про те, що більшість українців підтримують вступ до ЄС (90%) та НАТО (84%), при цьому пріоритет віддається оборонному альянсу. 68% готові підтримати вступ до ЄС, стільки ж — до НАТО. Однак 46% вважають важливішим вступ до НАТО, а 22% — до ЄС. Зросла частка тих, хто не вважає членство пріоритетом.
Окрім того, Кулеба називав три ключові кроки до повноправного членства України в ЄС.
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