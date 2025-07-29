Туск пообіцяв "безжальні" дії: кому пригрозив польський прем'єр

Дональд Туск.

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Польща буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні. Зокрема, на польських кордонах.

Про це заявив польський прем’єр Дональд Туск перед засіданням уряду, повідомляє RMF FM.

За його слів, наразі затримали 32 особи, яких підозрюють у співпраці із службами країни-агресорки Росії. Серед них росіяни, білоруси та українці, а також колумбієць і поляк. Російські служби рекомендували цим особам вчиняти диверсії, а також побиття. Туск повідомив, що одна особа була засуджена, інші затримані і чекають на суди.

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"Я звернувся до відповідних міністрів…щоб вони вжили ще більш інтенсивних та енергійних заходів як для запобігання ризикам, так і для затримання всіх тих, хто за російські гроші атакує польську державу", - висловився Туск.

Очільник уряду також наголосив, що щодо осіб, які планують дестабілізувати ситуацію, зокрема на польських кордонах, "польська держава діятиме безжально".

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Польща готується до найгіршого. Він попередив, що Росія та Китай, за оцінками НАТО та США, можуть бути готові до збройного протистояння із Заходом вже у 2027 році. Так, наголосив прем’єр, Варшава має не лише зміцнювати власну безпеку, а й виступати ключовим партнером у регіоні у відповідь на можливу ескалацію геополітичної напруженості.

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