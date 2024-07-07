Туск про візит Орбана до Москви: Навряд чи хтось може почуватися безпечніше

Орбан здійснив візит до російського диктатора Путіна після візиту до Києва.

Голова уряду Польщі Дональд Туск висловився щодо візиту угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви, де він провів зустріч з диктатором Путіним.

У соцмережі X Туск заявив, що після такого візиту навряд чи хтось може почуватися безпечніше.

"Чи є хтось, хто почувається безпечніше після обміну інформацією між Віктором Орбаном та Володимиром Путіним про "повоєнну європейську архітектуру безпеки"? Історія не повторюється, але часто римується", - написав Туск.

Раніше Туск заявив, що так звані "миротворчі" зусилля Орбана можуть бути інструментом в руках Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського прокоментували візит Орбана до Москви.

Крім того, ми раніше інформували, що Боррель розкритикував візит Орбана до Москви, прем'єр Угорщини назвав це "брюссельською маячнею".

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