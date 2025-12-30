Туск прогнозує мир в Україні: можливе завершення війни вже найближчими тижнями

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий уже найближчими тижнями. Таку оцінку він дав у вівторок після переговорів з європейськими лідерами, Канадою та представниками НАТО.

Про це пише агенство Reuters.

За словами Туска, попри ескалацію напруженості та заяви Кремля про посилення переговорної позиції після звинувачень Києва у нібито нападі на резиденцію президента РФ, є підстави сподіватися на швидке завершення війни. Він уточнив, що йдеться про найближчі тижні, а не місяці чи роки.

“Мир уже не за горами. Є події, які дають надію, що ця війна може закінчитися швидко. Але це лише надія, а не стовідсоткова впевненість”, — зазначив Туск на засіданні уряду.

Прем’єр також додав, що гарантії безпеки, надані Києву Сполученими Штатами, створюють умови для мирного врегулювання, але Україні доведеться йти на компроміс щодо територіальних питань.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.

Раніше Financial Times повідомляло, що Володимир Зеленський під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив про готовність України вивести війська з частини лінії фронту та створити демілітаризовану зону за умови, що Росія піде на аналогічний крок.