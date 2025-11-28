ТСН у соціальних мережах

"Фатальне поєднання": Туск зробив тривожну заяву про події довкола України

Прем’єр Польщі назвав політичну кризу в Києві «фатальним поєднанням» з хаосом переговорів.

Руслана Сивак
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив глибоку стурбованість щодо поточної політичної ситуації. Він назвав сукупність останніх подій «фатальним поєднанням» для України та регіональної безпеки.

Про це політик розповів у своєму дописі в мережі Х.

«Орбан відвідує Путіна, Навроцький — Орбана. Хаос у переговорах за планом Віткоффа (спецпредставника президента США Стіва Віткоффа — ред.) і політична криза в Києві. Фатальне поєднання», — написав прем’єр Польщі.

Допис Дональда Туска. / © Скріншот

Допис Дональда Туска. / © Скріншот

Нагадаємо, увечері 28 листопада президент України Володимир Зеленський розповів про важливі зміни, які чекають на країну найближчим часом, серед яких перевірки у міністерствах та правоохоронних органах, кадрові зміни в Офісі президента та підготовка до потенційних перемовин зі США.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Цей «мирний план», який порушує дипломатичну конвенцію США, ймовірно, буде реалізований попри занепокоєння європейських союзників України.

Вашингтон засекретив новий мирний план навіть від ЄС. За інформацією Politico, США «відсторонили» Європу від роботи над документом.

