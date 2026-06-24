Туск прокоментував відсутність Зеленського на конференції у Гданську

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримує постійний контакт із главою українського уряду Юлією Свириденко та позитивно оцінює рішення щодо її участі в Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську замість президента Володимира Зеленського.

Про це Туск заявив у вівторок увечері під час спільної пресконференції з очільниками урядів країн «Вишеградської групи», повідомляє Укрінформ.

За словами польського прем’єра, останнім часом між президентами України та Польщі виникла зайва емоційна напруга, а реакції сторін були «неадекватними».

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Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, яка повідомила йому про намір очолити українську делегацію на конференції у Гданську.

«Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем’єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію (на конференцію у Гданську — ред.). Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги», — зазначив Туск.

На переконання глави польського уряду, такий формат представництва України може сприяти більш спокійному та конструктивному проведенню міжнародного заходу.

Раніше повідомлялося, що керівниця Кабміну Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську.

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Ми раніше інформували, що речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, чому президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України.

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