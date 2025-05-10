Туск пригрозив Росії: чим обернеться відмова від перемир’я

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Росія не підтримає ініціативу щодо перемир’я, то світ остаточно побачить, хто прагне миру, а хто — війни.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції лідерів «коаліції охочих».

За його словами, пропозиція про припинення вогню, яку сформували США, Європа, Канада та Україна, є «дуже серйозною» й заслуговує на належну відповідь з боку Москви.

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Туск підкреслив, що така ініціатива, особливо у символічний день, — це жест доброї волі з боку Києва.

«Якщо Росія відкине цю пропозицію, то вже ніхто не матиме жодних сумнівів, хто стоїть за мир, а хто — за продовження війни», — наголосив прем’єр Польщі.

За його словами, готовність президента Зеленського розпочати переговори є вагомим жестом.

«Ми не знаємо, чи агресор це оцінить, але ми всі це запам’ятаємо. Хто виступив зі справжньою ініціативою за ради миру в такому особливому дні, як сьогодні», — зазначив Туск.

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Зустріч «Коаліції охочих»: що відомо

У суботу, 10 травня, у Києві відбулася зустріч лідерів країн «Коаліції охочих». За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня.

На зустрічі прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не повернеться на шлях миру в Україні, тоді буде відповідь, яка примусить РФ сісти за стіл переговорів.

Президент Франції Емманюель Макрон також попередив російського диктатора про наслідки, якщо він відмовиться від припинення вогню.

Міністр Андрій Сибіга також повідомив про те, що після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

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