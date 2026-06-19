Туск різко відреагував на рішення Навроцького щодо ордена Зеленського: що заявив

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла.

Своїми думками Дональд Туск поділився у мережі Х.

Позиція Туска щодо рішення Навроцького — що заявив

На переконання Туска, подібні суперечки лише грають на руку Росії. Очільник польського уряду наголосив, що загострення відносин між лідерами двох держав є шкідливим у нинішніх безпекових умовах.

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«Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», — зазначив Дональд Туск.

Допис Дональда Туска у мережі Х.

Польща забрала орден Білого Орла у Зеленського — останні новини

Нагадаємо, ввечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно заявив, що повертає Республіці Польща її високу державну нагороду — Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

До слова, цей конфлікт між Польщею та Україною виник через рішення Зеленського присвоїти одному з військових підрозділів почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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