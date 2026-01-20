- Дата публікації
Туск різко висловився про поступки Європи: що заявив
Туск застеріг Європу від слабкості у відносинах із союзниками та ворогами.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив гостру заяву, наголосивши на неприпустимості політики поступок для Європи. На його думку, європейська впевненість у собі є життєво важливою потребою, без якої неможливо протистояти сучасним викликам.
Про це він написав у мережі Х.
Польський лідер підкреслив, що будь-яка форма поступливості сприймається як ознака слабкості, яка не приносить результатів, а лише веде до приниження.
«Поступливість завжди є ознакою слабкості. Європа не може собі дозволити бути слабкою — ані перед своїми ворогами, ані перед союзниками», — заявив глава польського уряду.
Він вважає, що лише через демонстрацію сили та впевненості Європа зможе захистити свої інтереси та уникнути поразки на світовій арені.
Раніше Туск назвав справжнього винуватця зриву миру в Україні.
До слова, президент Польщі Кароль Навроцький впевнений, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, а європейська безпека без Сполучених Штатів неможлива попри суперечливі заяви з Вашингтона.