Туск різко відповів Трампу щодо війни в Україні: деталі
Туск назвав справжнього винуватця зриву миру в Україні.
Агресорка Російська Федерація відхилила американський мирний план щодо закінчення війни, а не Україна.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск
«Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський», — наголосив очільник польського уряду.
З його слів, єдиною відповіддю Кремля на мирні зусилля США стали нові ракетні удари по українських містах.
«Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте», — додав Туск.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою. Натомість господар Кремля, вважає він, нібито готовий до завершення війни та укладення мирної угоди.
У Кремлі на таку заяву Трампа відреагували та дуже втішилися. Очільник адміністрації «фюрера» Дмитро Пєсков цинічно зауважив, що Путін «зберігає відкритість щодо врегулювання». Водночас, цинічно додав він, ситуація «день у день погіршується» для України.