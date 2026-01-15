ТСН у соціальних мережах

Політика
1087
1 хв

Туск різко відповів Трампу щодо війни в Україні: деталі

Туск назвав справжнього винуватця зриву миру в Україні.

Олена Капнік
Зеленський і Туск.

Зеленський і Туск. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація відхилила американський мирний план щодо закінчення війни, а не Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

«Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський», — наголосив очільник польського уряду.

З його слів, єдиною відповіддю Кремля на мирні зусилля США стали нові ракетні удари по українських містах.

«Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте», — додав Туск.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у затягуванні з мирною угодою. Натомість господар Кремля, вважає він, нібито готовий до завершення війни та укладення мирної угоди.

У Кремлі на таку заяву Трампа відреагували та дуже втішилися. Очільник адміністрації «фюрера» Дмитро Пєсков цинічно зауважив, що Путін «зберігає відкритість щодо врегулювання». Водночас, цинічно додав він, ситуація «день у день погіршується» для України.

