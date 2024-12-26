Туск розкритикував Орбана: що сильно обурило польського прем'єра

В ніч проти Різдва Росія масовано вдарила по Україні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив угорського колегу Віктора Орбана за те, що той назвав російського "фюрера" Володимира Путіна "правильним партнером" Будапешта.

Про це очільник польського уряду написав у X (Twitter).

Туск нагадав, що вночі проти 25 грудня агресорка Росія масовано вдарила ракетами по українських містах.

"У ніч проти Різдва Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Тоді в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна чесним партнером угорців. А міністр Романовський повторив терпляче завчені побажання того дня: "Щасливого Різдва", – написав Туск.

Польський прем'єр згадав оголошеного в розшук за корупційні злочини колишнього польського урядовця Марчина Романовського. Саме йому Угорщина надала політичний притулок. Туск акцентував на тому, що ексзаступник міністра юстиції Польщі добре вивчив різдвяні побажання угорською мовою Bolgot Karácsonyt – Веселих свят.

Нагадаємо, російська армія влаштувала атаку по Україні на Різдво ракетами та безпілотниками. Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика. В різних куточках країни лунали вибухи.

Війська РФ здійснили комбіновану атаку по Україні. Окупанти випустили 55 крилатих ракет Х-101, Х-55, "Калібр" та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-6, а також безпілотники.

Харків, Дніпро - десятки вибухів! Ракета полетіла на Молдову й Румунію!

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