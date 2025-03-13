Туск розкритикував реакцію Росії на пропозицію щодо перемир’я

За словами політика, після переговорів у Саудівській Аравії ні в кого вже не залишилося сумнівів щодо того, хто справді хоче миру, а хто хоче продовжувати війну.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає "незадовільною" реакцію Росії на пропозицію 30-денного перемир’я з боку України та США.

Про це Туск висловився на брифінгу у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".

"Відповідь Росії (на пропозицію щодо перемир’я – ред.), м’яко кажучи, незадовільна, не кажучи вже про її таємничість і загадковість", – сказав очільник польського уряду.

Він додав, що зараз ніхто не знає, чи Росія "приймає попередню пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, чи посилить свої вимоги, які неприйнятні для інших партнерів".

"Добре, що після переговорів у Саудівській Аравії ні в кого вже не залишилося сумнівів не лише щодо того, хто є агресором, а хто – жертвою у цій війні, а й щодо того, хто справді хоче припинення вогню та миру і хто хоче продовжувати цю війну", – зауважив Туск.

Він сподівається, що зусилля США, Євросоюзу та України приведуть до "хорошого фіналу".

Нагадаємо, як заявив 13 березня помічник президента Росії Юрій Ушаков, Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. За інформацією російських ЗМІ, Ушаков також сказав, що пропозицій 30-денного перемир’я поспішна і потребує перегляду з урахуванням інтересів РФ.