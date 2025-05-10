Туск розкритикував європейських лідерів, які були присутніми на путінському параді у Москві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував участь іноземних лідерів у параді 9 травня в Москві, назвавши це ганьбою.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у французькому місті Нансі в п’ятницю, 9 травня, повідомляє «Укрінформ».

«Я не маю жодних сумнівів: аплодувати Путіну на параді, де він говорить про 'очищення України від нацизму', — це ганьба. Особливо для тих, хто при цьому робить вигляд, що не бачить реальності», — наголосив Туск.

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За словами польського прем’єра, в ситуації з війною в Україні все абсолютно зрозуміло — тут немає місця для подвійних тлумачень чи маніпуляцій.

«Бути присутнім на параді в країні, яка вже третій рік знищує лікарні, школи, житлові будинки, й відповідальна за смерті та поранення понад мільйона людей — це сором», — додав він.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Олександр Вучич, попри застереження Європейського Союзу, прибув до Москви та записав відеозвернення з Красної площі.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з труднощами в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії.

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