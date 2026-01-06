Туск розкрив плани союзників щодо підписання Паризьких домовленостей

Володимир Зеленський і Дональд Туск. / © Associated Press

Під час зустрічі “Коаліції охочих” у Парижі затвердять європейсько-американську позицію щодо мирних домовленостей.

Про це під час брифінгу перед вильотом до французької столиці заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, повідомляє “Укрінформ”.

Підписання так званих Паризьких домовленостей може відбутися вже найближчими днями у Вашингтоні.

За словами Туска, наразі відправною точкою є 20 пунктів мирної угоди, а також документи, які окреслять співпрацю між країнами Європи і США у відбудові України після війни.

«Однак не варто очікувати на остаточні рішення в Парижі. Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо у Вашингтоні, хоча це питання залишається відкритим», - наголосив Туск.

Зустріч у Парижі

Сьогодні, 6 січня союзники України збираються в Парижі. На зустрічі “Коаліції охочих” буде 35 учасників, з яких 27 – це глави держав та урядів. США представлятимуть посланці президента Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Держсекретар Марко Рубіо, який мав очолювати делегацію, змінив свої плани з причин, пов’язаних з подіями у Венесуелі.

Європейські посадовці повідомили, що у разі припинення вогню численність миротворчого контингенту в Україні може складати від 15 до 20 тис. осіб. Наразі жодних військових планів оприлюднено не було. Однак відомо, що основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, що відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти.