Політика
312
2 хв

Туск стривожив заявою про загрозу для майбутнього країн Заходу

Польський прем’єр наголошує, що війна в Україні стосується всіх.

Олена Капнік
Дональд Туск.

Дональд Туск / © Associated Press

Війна в Україні стосується всіх. Лише спільні дії Заходу здатні зупинити Російську Федерацію та упередити глобальні наслідки для майбутніх поколінь.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на Варшавському безпековому форумі, повідомляє ”Укрінформ”.

“Нам потрібно усвідомити, що йдеться не про любов до України, не про поганий чи хороший досвід, пов'язаний з історією, яка стосується України. Це питання солідарності (з країною — Ред.), на яку напав агресор. Це питання безпеки, захисту та можливості виживання західної цивілізації. Це наша війна”, — наголосив Туск.

Перемога РФ, каже польський прем’єр, матиме глобальні наслідки, які “торкнуться не лише нашого покоління, а й наступних”. За його словами, зараз Польща розпочала масштабну модернізацію армії та стала одним з найактивніших прихильників єдності НАТО та ЄС.

За словами Туска, віра в перемогу України має ключове значення і повинна стати мотивацією для всієї Європи.

“У Польщі, у Європі, у США, в усіх куточках світу — без сумніву. Коли я кажу “це наша війна”, треба думати про практичні наслідки”, — застеріг Туск.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав країни, які наступними можуть постраждати від агресії Путіна, зокрема є ризики щодо Казахстану та інших країн. За його словами, порушенея повітряного простору в Європі Росією — це не окремі інциденти, а тривожна тенденція, бо “диму без вогню не буває”.

Варто зауважити, що Данія заявила, що стала жертвою «гібридної атаки» РФ після серії активності дронів, які змусили закрити п’ять аеропортів у країні. Експерти наголошують, що Росія має давню історію агресивних заяв на адресу Копенгагена, особливо після його рішень щодо озброєнь.

