Туск відреагував на пропозицію Путіна про мирні переговори

Дональд Туск / © Associated Press

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Світ очікує від Володимира Путіна однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи пропозицію очільника Кремля про двосторонні переговори з Україною 15 травня.

«У відповідь на наше звернення росіяни запропонували мирні переговори від 15 травня. Світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Жертв більше не буде», — зазначив він.

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Нагадаємо, Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.