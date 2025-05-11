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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Туск відреагував на пропозицію Путіна про мирні переговори

Прем’єр Польші зазначив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Світ очікує від Володимира Путіна однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи пропозицію очільника Кремля про двосторонні переговори з Україною 15 травня.

«У відповідь на наше звернення росіяни запропонували мирні переговори від 15 травня. Світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Жертв більше не буде», — зазначив він.

Нагадаємо, Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. Путін також зазначив, що РФ начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів.

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